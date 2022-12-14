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200 TL'lik banknot basımı rekor kırdı

200 TL'lik banknot basımı rekor kırdı
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Türk Lirası'nda değer kaybı devam ederken dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, kasım ayında rekor kırdı.

Son bir buçuk yılda Türk Lirası hızla değer kaybederken, enflasyon yüzde 85’e kadar ulaşarak rekor kırdı.

Bu durum ödemelerde 5, 10 ve 20 TL’lik banknotların yetersiz kalmasına neden oldu.

Bloomberg'in haberine göre dolaşımdaki en büyük banknot olan 200 liranın basımı, 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Grafik, 200 liralık banknotun sirkülasyonunun bu yıl hemen hemen 2 katına çıktığını ortaya koydu. 

1 Ocak 2019'da tedavüle girdiğinde yaklaşık 131 ABD Doları değerinde olan 200 liralık banknot bugün ise yaklaşık 11 dolar seviyesinde.

500 TL BASILACAK İDDİASI YALANLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle 500 TL'lik banknotların basılacağı iddia edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili açıklamasında, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler 200 TL banknot darphane
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