2019 ihracat rakamları açıklandı

İhracatta 2019 performansı netleşti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olmuştur. Dış ticaret açığımızda yüzde 44,9 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2018’de 54 milyar 323 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara gerilemiştir" açıklamasını yaptı.

Pekcan, "Dış ticaret büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladı. Bu Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısıdır. 2019'da 3,2 milyar lira destek verdik. Bu Cumhuriyet tarihinin büyük ihracat destek rakamı. 2020'de bunu 3,8 milyar liraya çıkaracağız" diye konuştu.