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  3. 20 Ağustos 2020 11:47

2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaret hacminde yüzde 93 oranında bir artış kaydedildiğini söyledi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yılın ilk 6 ayı itibarıyla e-ticaret hacminin 91.7 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde, haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." dedi.

Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"E-ticaretimizin yüzde 60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleşmektedir. 2020 yılının ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.

 KARTLI İŞLEMLERDE TABLO

İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz. E-ticaret sitemizden bilgileri en sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz."

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e-ticaret hacmi , 2020'nin ilk 6 ayı
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