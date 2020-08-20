2020'nin ilk 6 ayındaki e-ticaret rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "E-ticaret hacmini ay bazında incelediğimizde, haziran ayı itibarıyla ticaretin açılması ve hayatın normale dönmesiyle geçen seneye oranla yüzde 93 oranında bir artış görüyoruz." dedi.

Pekcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"E-ticaretimizin yüzde 60'ı İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde gerçekleşmektedir. 2020 yılının ilk 6 ayında sektör bazında taksitli işlemlerin toplam işlemlere oranında ev dekorasyonu yüzde 68'lik bir oranla gerçekleşmektedir. Ayrıca haftanın ilk günlerinde e-ticaret dağılımı hafta sonuna göre daha yüksek oranda gerçekleşmektedir.

KARTLI İŞLEMLERDE TABLO

İlk 6 ayda kartlı işlemlere baktığımızda yüzde 90 artışla beyaz eşyada artış yaşandığını görüyoruz. E-ticaret sitemizden bilgileri en sağlıklı şekilde yayınlamaya devam edeceğiz."