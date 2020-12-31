2021 Milli Piyango sonuçları açıklanmaya başladı! İşte kazandıran numaralar

2021 Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olarak belirlendiği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi saat 14.30 itibariyle çekilmeye başlandı. Gün boyu sürecek çekilişler Youtube'da ve millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ RAKAMLARI SAAT 23.00'TEN SONRA

Büyük ikramiye çekilişi ise saat 23:00'da başlayacak. Çekilişte büyük ikramiye ve amorti rakamları belirlenecek.

TOPLAM 563 MİLYON 400 BİN TL İKRAMİYE DAĞITILACAK

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.



İşte Milli Piyango 2021 Çekiliş Sonuçları:

10 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

3813252 8216776

1 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

5529827 3011373 6215270 8491366 9927578

6015846 8209463 7975438 0878248 1091609

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

9989608 9226048 9751643 9986763 7686590 4482473 6338587 5787953 4714334

2309341 3312378 9499197 5367672 3612599 8628569 1149804 4308593 1259479

6354870 5308813 3447800 4860396 8248960 6352764 6505152 0786427 9074687

4031812 3043636 9186926

10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0691011 4001754 5979616 0512389 1981937 6087564 5164794 3014604 8215939

4743712 9242476 6460939 0894591 9973378 9289810 9899874 0880807 6441284

5228109 2915185 6692569 4399558 5851982 9861669 9267039 0928162 0106598

3402648 8686639 7722537 6343481 0982520 5142621 8824549 1817607 5885277

8856005 4938985 9135344 6552587 1376436 0337447 9333522 3718191 7481420

8853344 1493282 4342372 2756377 7861988 1860949 4701534 5610241 1003303

4217450 2692740 1750484 0869903 2729157 2638064 5340214 8749220 8806311

2275828 2325717 1460987 3630314 6202321 8750392 2955066 6969682 0206075

5599555 0553050 1158652 8211932 7393495 1065184 9308903 5393884 0979843

3930517 0929389 0290712 5085054 7092858 0929604 7137156 5323128 8970760

6064002 1146786 6556644 7028178 4326654 6024890 8777482 7758994 2238384

9405513

5 BİN TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

6868570 8662322 8208946 8410699 3607765 2430848 0054528 8771885 8496208

3293200 0147175 6192272 4574408 6598220 3525852 0543397 6163466 5637318

9464593 7668484 1063841 7598453 0120602 5573827 4514241 7513568 5343144

2673558 9779237 5033310 6043516 8435398 7228475 3287408 7941287 5578986

6113186 8992925 6473045 8030054 8185373 5273667 3141336 6604382 5014089

6614112 8143449 9466949 0284497 3486359 8420720 5353755 7734711 4000983

8136777 1043593 1014552 2469477 2241904 1026503 8869260 6270583 5039054

1873881 8470330 7021036 4680712 8847732 0450018 6784022 9880133 8933727

0786936 4205629 7323640 6773340 0713871 4360705 5366274 0114162 7317131

0576041 7365671 2065509 8403758 1775967 5736042 1157117 8029979 6307073

3771577 1459687 0446093 1874973 5588952 6721769 2655324 9974242 8262645

9038629 9263321 6712418 1547575 8918929 4403852 9547332 3591595 4402282

3765126 5269349 6715992 1359249 2113463 7278627 2435156 2007565 2173621

2905146 1598362 8300282 8320190 8403758 8410699 8420720 8435398 8470330

8496208 8600455 8662322 8762695 8771885 8847732 8869260 8883834 8918929

8933727 8951308 8992925 9008270 9032377 9038629 9114544 9263321 9311213

9451737 9464593 9466949 9502125 9515979 9547332 9709801 9779237 9827433

9880133 9923625 9943868 9974242 0054528 0088099 0114162 0120602 0147175

0284497 0354575 0446093 0450018 0496527 0520879 0543397 0576041 0578848

0590937 0713871 0714901 0784503 0786936 1014552 1026503 1043593 1063841

1157117 1345919 1359249 1459687 1547575 1584130 1598362 1677398 1729822

1775967 1807011 18248401833479 1873881 1874973 1880874 1965783 2007565

2065509 2113463 2148445 2173621 2188790 2240019 2241904 2306574 2416124

2430848 2435156 2469477 2533602 2564400 2655324 2672133 2673558 2904023

2905146 3044607 3141336 3147669 3210518 3287408 3293200 3486359 3525852

3526591 3591595 3599221 3607765 3682048 3765126 3771577 3774787 3935614

4000983 4205629 4360705 4402282 4403852 4486106 4486419 4500020 4514241

4522393 4574408 4612249 4680712



1000 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR



600441 736045 508165 429243 281423 933292 755108 626697 360342 732905

669806 319089 229224 040894 525564 652650 929892 895819 576722 664926

847644 388132 887131 108025 746568 228809 965544 890931 589317 731237

045896 688303 347566 202393 539527 359666 714713 160028 465230 818987

898782 893149 582793 482870 914575 603374 347303 167077 292871 242464



500 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

69309 65502 27311 47958 16503 75337 09465 06929 26949 96919 10918 97712

44625 51582 37080 60027 09242 15723 68444 50586 77732 53677 82704 17588

90288 20711 46431 17418 97403 88532 13377 11454 98213 87178 47756 60590

54861 01797 37385 26970 06459 77548 33017 19396 24786 22053 66704 14037

33054 32251 23872 46782 56628 05402 30258 90869 68122 90007 58050 81422

88436 53507 80273 89558 19183 37636 44294 35096 18520 64549 08730 96552

1043922279 51192 67035 12050 43409 31427 40151 82740 03790 57820 60112

31374 56087 56219 74490 10344 37583 08443 48823 10051 50957 92529 68666

72853 02249 62290 51607

400 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

7691 6411 7280 7112 6634 4187 4334 6264 0885 4486 3561 5978 5906 0345

0988 9324 5445 7743 7305 8108 3468 1437 2111 2295 0154 3902 1825 6674 9751

0867 1340 4082 7201 8994 4175 8929 3417 6820 2786 8253

300 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

551

722

530

081

171

018

193

371

544

515

512

274

348

719

505

526

021

231

701

941

200 TL İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

87

24

21

79

05

10

31