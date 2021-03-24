2021 yılı altın fiyatları için çılgın tahmin!

Bir anda allak bullak olan piyasalrada yatırımcılar bir yandan Dolar ve Euro'yu diğer yandan ise "güvenilir liman" olarak bilinen altın fiyatlarını takip ederken, uzman isimlerden 2021 yılı için çılgın tahminler de peş peşe geldi.

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisi’ndeki sunumuna ve ABD tahvil ihalesine odaklanmasıyla düştü. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yükselişi takip ediyor. Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş gram altın için yaptığı yorumda, beklentisini 600 lira olarak revize ettiğini belirtti.

Küresel altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklanırken, gram altında ise gözler dolar/TL'ye çevrildi. Gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarını takip ederken dolar/TL kurundaki gelişmelerden etkilenerek fiyatlandı.

Öte yandan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.

Yaz aylarında altına olan talebin artması ile fiyatların da artacağını söyleyen Mustafa Zağlı, “Şu an altının fiyatı kendini koruyor ve ortalama seviyede devam ediyor. Geçen sene pandeminin patlaması ile birlikte altına büyük ilgi oldu. Vatandaş ekmek alır gibi altın aldı. Bunun üzerine altın yükselişe geçti. Enflasyonu göz ününde bulundurursak, altın mutlaka her zaman prim yapan değer bir madendir. Şu an da çeyrek altın 700 TL’den işlem görüyor. Altının bu fiyattaki seyri Ramazan ayının sonuna kadar sürer. Yazın gelmesi ile birlikte düğünlerin çoğalması, altına olan talebin artması, gurbetçilerin gelmesi, yatırımcıların olması ile birlikte altına olan ilgi çoğalır ve altının fiyatı birazda olsa yukarı çıkar” dedi.

Zağlı, altının yılsonuna kadar 900 TL’yi görebileceğini ve ellerinde altın olan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;



“Yılsonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok. Ellerinde mevcut altını olan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar. Altının hiçbir zaman çok aşağı doğru seyri olmamıştır. Altın ileri derecede yükselişe geçecektir. Yeni normalleşme ile birlikte cumartesi günü işimiz çok iyi oldu. Şuan çoğunlukla sattığımız altın türü, çeyrek altındır. Vatandaşlar panik yapmasınlar, altının uzun vadede yatırımcılarına kar getireceğine inanıyorum.”