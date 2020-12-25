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  3. 25 Aralık 2020 09:23

2021 yılında binlerce sağlık çalışanı alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sağlık personeli alımı yapılacak.

2021 yılında binlerce sağlık çalışanı alınacak
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Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor.

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