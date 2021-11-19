2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar

2022 yılına girmemize az bir süre kala milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Enflasyon rakamları dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla şimdiden rakamlar tahmin edildi. Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücretle ilgili tahminini açıkladı.

Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala, milyonlarca asgari ücretli zam oranını büyük bir merakla bekliyor.

Milyonlarca çalışanın gözü 2022 için aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit sürecine çevrildi.

Son 10 yılda asgari ücret artışlarına bakıldığında değişmeyen bir zam formülü uygulanıyor. Dolayısıyla 2022 yılının asgari ücretinin belirlenirken 2021 yıl sonu enflasyonu etkili olacak.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ YÜZDE 35-40

Prof. Dr. Cem Kılıç, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Kılıç, asgari ücret zam oranını yüzde 35-40 arasında beklendiğini ifade etti.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Prof. Dr. Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

Bu sene asgari ücret ne zaman belli olur? 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

"Asgari ücret daha önce ocak ve temmuzda olmak üzere yılda iki kez belli oluyordu. Bundan artık vazgeçildi ve yılda bir kez belirlenmesi esası getirildi.



Son aylarda bu konuyu çok konuşuyoruz. Bugün de 3 konfederasyon bir araya geldi, bu daha önce yapılmamış bir şeydi. Hükümet kanadından gelen söylemlerin de çoğu pozitif yönde. 1 Aralık'ta görüşmeler başlıyor. Her yıl ayın son günleri açıklanıyor. Bu yıl Türk-İş 10 Aralık'ta açıklanmasını istediklerini bildirdi. Türk-İş bu sene asgari ücret hem artsın aynı zamanda işyerlerimizi de koruyalım mesajı veriyor. İşçi ve işveren kesimi, vergi yükünden kurtulma konusunda ortak mesajlar veriyorlar.

Öte yandan asgari ücret desteğinin bu yıl muhakkak devam etmesi gerekiyor. İlk olarak 2016'da çıktığında asgarin ücretin yüzde 6'sı olarak uygulanmıştı, yine o orandan devam etmeli.

Asgari ücrette oran olarak ben bu sene yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artış olacağı kanaatindeyim.

Memurlara 3600 ek gösterge gelirse emekliler de bundan yararlanır mı?

3600 ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışıyor. Eğer bu konu çözülürse elbette emekliler de yararlanmış olacaklar.

EYT çıkar mı? Bu konuda farklı açıklamalar var, kime inanacağımıza şaşırdık.

Bu konuda mağduriyetin giderilmesi gerek. EYT'nin mutlaka çıkması gerek. Ancak ne zaman çıkar, nasıl olur bu konuda bilgimiz yok. Ancak bu konunun çözüleceğine inancım tam."



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İŞTE SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

Sendikalar asgari ücret ile ilgili taleplerini tek tek iletmeye başladı. HAK-İŞ’in ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı da “Bu sene, 45 seneye bedel” ifadelerini kullanarak taleplerini belirtti.

BAKANLIKTAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bilgi verdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Hesaplamalar yapılmaya başlanırken, sendikalar da taleplerini tek tek iletti.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDECEĞİZ

Dün asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu. Bu açıklamanın ardından Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’dan da açıklamalar geldi.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI: BU YIL, 45 SENEYE BEDEL

HAK-İŞ Genel Başkanı’nın ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

“KITLIKTA ÇELİK YİYEMEZSİNİZ AMA DOMATES YERSİNİZ”

Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa problem orada." ifadesini kullandı.

"Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamına da değinerek şunları kaydetti:"Asgari ücretli 7 milyon insan var. Asgari ücret, 'Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' demek. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İnsanlar bu ücretle geçinmeye mahkum durumda. Bu ücretle 10 gün geçinemezsiniz. Bazı işverenler, 'Asgari ücret yükselirse batarız.' diyor. O zaman sen bu ücretle geçinmeyi dene bakalım. Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90'ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur."

ARALIK AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.