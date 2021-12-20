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2022 öğrenci burs ve kredi miktarları belli oldu

2022 öğrenci burs ve kredi miktarları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak burs ve kredileri açıkladı.

2022 yılı burs ve kredi ücretleri belli oldu. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası "Öğrencilere müjdem var" sözleriyle duyurdu.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede üniversite harçlarını kim kaldırdı. Biz kaldırdık. Hatırlayın o günleri. Harçlardan dolayı yapılan eylemleri. Şu anda harç var mı yok. Burs Kredi 45 liracıktı. Kredi alan tüm öğrencilerimizin bunun geri ödemesini mezuniyet sonrası 2 yıl erteleme hakkı vardır. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650, yüksek lisans öğrencilerine 1350 lira burs veriliyordu. Önümüzdeki yıl ise bu rakamları lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700, doktora yapanlara 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz.

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Etiketler burs kredi 2022
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