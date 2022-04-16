2022'de Kripto Dünyasını Neler Bekliyor? Trendler Neler?

2021 yılı kripto para piyasaları için inişlerle çıkışlarla dolu, hareketli bir yıl olsa da genel anlamda aslında oldukça olumlu geçti ve toplam piyasa değeri 3 trilyon doları geçti.

2021 yılının kripto trendleri NFT’ler, meme coin ’ler (şaka coin’ler), metaverse gibi alanlardan oluşurken, 2022 yılı aslında bambaşka bir yol çizebilir. Bu trendlerin bu yıl da devam etmesi beklenirken, bu yıl daha da önemli konular ön plana çıkabilir.

2022 kripto para trendleri artan benimsenmesiyle ilgili konuları içerecek şekilde gelişebilir. Ayrıca KoinFinans sitesi Bitcoin ve kripto paralar hakkında okuyucularına en güncel içerikler sunmaya özen gösteriyor. İşte 2022 yılında öne çıkması beklenen kripto para trendleri.

Kripto Paralarda Düzenleyicilerin Hamleleri

Kripto paralar 2021 yılında dünyadaki birçok devlet tarafından yakından takip edildi ve en kısa sürede düzenlenecek şekilde üzerinde tartışmalar yürütüldü. KoinFinans 'ın da bildirdiği üzere Çin’den gelen Bitcoin yasağını, Hindistan’dan gelen özel kripto para yasak hamleleri takip etti.

Hükümetlerin 2022 yılında artık kripto paralara ilişkin net konumlarını belirlemesi ve hatta kendi merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) piyasaya sürmesi bekleniyor. Dünya çapında en az 79 ülkenin şu an kendi CBDC’lerini araştırdığı ve geliştirdiği biliniyor. Bu bilgileri KoinFinans kripto para olarak en hızlı şekilde yayınlamaya özen gösteriyor.

Web 3.0 Benimsenmesinin Artışı

Daha akıllı, birbirine daha fazla bağlı ve en önemlisi açık olan Web 3.0 , kripto para dünyasının ulaşmak istediği nihai hedef. Blok zincir teknolojisinin, günümüzde kullandığımız web/internet versiyonu olarak da özetleyebileceğimiz Web 3.0, bireylerin internet üzerindeki denetimini arttırmaya odaklandı. Web 3.0’a hazırlık kapsamında tasarlanan projelerin sayısının artması ve daha fazla değerlenmesi bekleniyor.

Bitcoin’in Yükselişi ve Spot Bitcoin Yatırım Fonları (ETF’ler)

Bitcoin (BTC), kripto para dünyasının öncüsü olmasının yanı sıra lideri konumunda da bulunan önemli bir oyuncusu. Kasım 2021 yılında 67.000 dolarlık bir zirveye ulaşan Bitcoin, Ocak ayının ortasında 35.000 dolara kadar geriledi ve topluluğun beklentileri karşılayamadı. Önemli birçok yatırım firmasına göre Bitcoin 2022 yılında, 100.000 dolar ve hatta 200.000 dolar gibi seviyelere çıkarak rekor kırabilir. Yakından takip edilen analistlere göre de Bitcoin önceki yükselişini takip ederek 100.000 dolarlık seviyeyi yeniden hedefeleyecek.

Bitcoin ve kripto para piyasalarında kritik rol oynaması beklenen Bitcoin ETF’leri ise ilk olarak Ekim 2021 yılında ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ismiyle ilk olarak piyasaya sürüldü. Vadeli işlem sözleşmelerine dayanan ETF, büyük bir etki yaratmıştı. Sıradaki ETF hamlesinin ise spot Bitcoin odaklı olması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse, perakende Bitcoin yatırımlarında büyük bir artış kaydedilebilir.

NFT Pazarının Genişlemesi ve Çok Daha Fazlası

2021 yılının en büyük trendlerinden birisi olan NFT’ler elbette bu yükselişini devam ettirmek istiyor. Mevcut değerlendirmesini, NFT pazarlarını büyüterek arttırmak isteyen NFT alanı bu konuda oldukça iddialı. Daha fazla sanatçının, eserleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istemesiyle birlikte NFT pazarında büyük gelişmeler yaşanabilir.

Ancak tüm trendler bunlarla sınırlı da değil. Kripto paraların çevresel etkileri ve bu etkilerin daha da iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler de dikkat çekebilir ve hatta piyasaların gidişatını belirleyebilir. Öte yandan blok zincirlerin birlikte çalışabilirliğini arttırmak isteyen “köprü” projelerin sayısının artması ve daha hızlı ve birlikte çalışabilir kripto para endüstrisi tasarlanması ideali güç kazanabilir. Tüm bu gelişmeler sürerken merkeziyetsiz finansın (DeFi), otomatik ve akıllı protokollerle daha fazla engtegre olarak daha fazla fonksiyon sunması ve pazar değerlerinin büyümesi de bekleniyor. 2021 yılında DeFi ekosistemi %17’lik pazar hakimiyetine sahipken, dApp kullanıcı sayısı %592 artış kaydetti.

Metaverse Çılgınlığı

2021 yılının sonlarına doğru dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, geleceğin teknolojisi olduğuna inandığı “metaverse” için isim değişikliğine gitti. Facebook’un bu hamlesi kripto piyasalarında karşılık buldu ve Facebook şirketi ana ismini “ Meta ” olarak güncellerken, birçok metaverse token’ı devasa fiyat artışları yaşadı.

Kripto yatırımcıları olarak metaverse çılgınlığını kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Apple, Microsoft, Google, Meta ve diğer birçok şirket, yeni ürünler ve işletim sistemleri oluşturarak geleceğin metaverse platformuna hakim olmak için yarışıyor. Dolayısıyla metaverse alanına sermaye girişi devam ettikçe, fırsatlar sonsuz görünüyor.

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