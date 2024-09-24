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2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı açıklandı

2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı açıklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

2024 yılı için şeker pancarı alım fiyatı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

AA

Etiketler Şeker pancarı alım fiyatı tarım ve orman bakanlığı 2024
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