2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker pancarı alım fiyatının ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

2024 yılı için şeker pancarı alım fiyatı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2.375 TL olarak belirlenmiştir.



Çiftçilerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/meqQmqczVv — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) September 24, 2024

AA