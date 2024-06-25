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2024'ün ilk 5 ayında Türkiye'ye turist aktı

2024'ün ilk 5 ayında Türkiye'ye turist aktı
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Türkiye, 2024 yılı ocak-mayıs döneminde 17 milyon 809 bin 78 ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ocak-mayıs döneminde Türkiye'yi 15 milyon 784 bin 213 yabancı ve yurt dışı ikametli 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 17 milyon 809 bin 78'e ulaştı. Bu dönemdeki yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,47 arttı.

Öte yandan mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artış göstererek 5 milyon 130 bin 119 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, Rusya Federasyonu yüzde 15,32 artış ve 739 bin 17 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 18,12 artışla 729 bin 505, Birleşik Krallık ise yüzde 21,62 artışla 550 bin 592 ziyaretçi gönderdi. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve Polonya takip etti.

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada bulunurken İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

DHA

Etiketler turist sayısı türkiye turizm
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