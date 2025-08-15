  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2025 yılı mısır alım fiyatları açıklandı

2025 yılı mısır alım fiyatları açıklandı

2025 yılı mısır alım fiyatları açıklandı
Güncelleme:

Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı için mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yıl için mısır alım fiyatlarını belirledi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu açıklamalara yer verildi:

"Ülkemizde mısır hasadı Ağustos ayı başında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir. Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür. Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 lira olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde ‘Temel Destek’ ve üretim planlamasına uygun olarak ‘Planlı Üretim Desteği’ verilecektir. Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak ‘Üretim Geliştirme Desteği’ ödenecektir. Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11 bin 968 lira/ton geçmiş olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

İHA

text-ad
Etiketler TMO Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Ünlü sanatçı ''midem bulanıyor'' deyip, resti çekti: ''Siyasete giriyorum!'' Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Uzak Şehir'in güzeli Terminatör çıktı: Meğer milli vücut geliştirmeciymiş! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Sucuktan peynire, baldan zeytinyağına... Onlarca marka tek tek ifşa edildi! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Türkiye'nin bir sektör devi daha iflasını açıkladı Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu: Mahkeme ''değiştirin'' dese de marka adım atmadı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! CHP'li bir belediye başkanı daha gözaltına alındı! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Güzel oyuncunun pozlarını gören ''manken misin yoksa oyuncu mu'' diye sordu! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Afra Saraçoğlu'nun oyunculuğu Brezilya'da derslere girdi! Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Simge Sağın'dan ''ben keşfettim Mauro Icardi patlattı'' sözlerine çok sert yanıt Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde... Ekranların güzel oyuncusu yeni projesi öncesi enerji toplama tatilinde...
Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu Piyasaların 2025 yılı sonu Dolar/TL beklentisi belli oldu CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu Erdoğan'ın AK Parti'ye katılan belediye başkanına yaptığı uyarı olay oldu CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Direksiyon başındaki ''canavar'' tartıştığı sürücüye kılıçla saldırdı! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza: 1 kişi öldü! Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem Aydın'da Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçmesinin ardından ''topuklu'' eylem ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! ''Altın Gelin'' lakaplı sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren boşanıyor! Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler Diyanet'in cuma hutbesinde kız çocukları ile ilgili skandal ifadeler İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası! İşte Türkiye'nin gizli cenneti: Pammukkale'nin bembeyaz traverterlerinin yemyeşil kopyası!