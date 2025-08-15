2025 yılı mısır alım fiyatları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi 2025 yılı için mısır alım fiyatını ton başına 11 bin 300 lira olarak belirledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yıl için mısır alım fiyatlarını belirledi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu açıklamalara yer verildi:



"Ülkemizde mısır hasadı Ağustos ayı başında Adana ve Hatay’da lokal olarak başlamıştır. Ülke genelinde hasat oranı yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir. Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür. Toprak Mahsulleri Ofisi mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 lira olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde ‘Temel Destek’ ve üretim planlamasına uygun olarak ‘Planlı Üretim Desteği’ verilecektir. Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak ‘Üretim Geliştirme Desteği’ ödenecektir. Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11 bin 968 lira/ton geçmiş olacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz."

İHA