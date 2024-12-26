  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2025 yılı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

2025 yılı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

2025 yılı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının aralık ayında 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı.

TCMB, Aralık 2024 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre 2024 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının aralık ayında 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı.

Etiketler enflasyon 2025 yılı yıl sonu enflasyon beklentisi tcmb Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahfi Eğilmez yüzde 30 zamlanan asgari ücrete aslında yapılması gereken zammı açıkladı Mahfi Eğilmez yüzde 30 zamlanan asgari ücrete aslında yapılması gereken zammı açıkladı İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km şartı için karar verildi İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km şartı için karar verildi Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü... İşte Herkesin merak ettiği sevgilisi Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü... İşte Herkesin merak ettiği sevgilisi Sandık Kokusu'nda Karsu ile Bora'nın olaylı yatak odası sahnesi Sandık Kokusu'nda Karsu ile Bora'nın olaylı yatak odası sahnesi İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı İstanbul'daki dev film platosunda büyük yangın İstanbul'daki dev film platosunda büyük yangın MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti
Türkiye'nin ''olmayan'' çiçeğini ormanlardan toplayıp 750 TL'ye satıyor... Türkiye'nin ''olmayan'' çiçeğini ormanlardan toplayıp 750 TL'ye satıyor... ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu İstanbul'dan havalanan THY uçağından gökyüzünde U dönüşü İstanbul'dan havalanan THY uçağından gökyüzünde U dönüşü Ece Üner'den ''fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a rest Ece Üner'den ''fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a rest Suriye sokakları karıştı: Esad'çılar ile muhalifler arasında çatışma Suriye sokakları karıştı: Esad'çılar ile muhalifler arasında çatışma RTÜK Başkanı'ndan Kızılcık Şerbeti için ''ters tepti'' itirafı RTÜK Başkanı'ndan Kızılcık Şerbeti için ''ters tepti'' itirafı Yapay zeka değil, gerçek! Karadeniz'de deniz kayboldu! Yapay zeka değil, gerçek! Karadeniz'de deniz kayboldu! Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor! Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor! İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı! İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı!