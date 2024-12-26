2025 yılı sektörel enflasyon beklentileri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının aralık ayında 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı.

TCMB, Aralık 2024 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre 2024 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.