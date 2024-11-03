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2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı

2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı
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CHP Genel Başkanı Yardımcısı Özgür Karabat, AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştirerek, 2025 yılında 5,8 trilyon lira faiz ödemesi yapılacağına dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2025 yılında faiz ödemelerine aktarılan bütçe büyüklüğüne dikkat çekti. Karabat;“4,4 trilyon TL anapara ödemesine karşılık 5,8 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak.” dedi.

“ANAPARANIN İKİ KATI FAİZ ÖDENECEK”

Karabat, açıklamasının devamında 2025 yılında ödenecek faiz yükünün anaparanın iki katı olduğunu da sözlerine ekledi.

“2025’te 823 milyar TL anapara ödemesine karşılık 1 trilyon 563 milyar TL faiz ödemesi yapılacak. Yani faize ödenecek para anaparanın neredeyse iki katı.”

AK Parti’nin siyaset tarzıyla milletin gerçek gündemini görmezden geldiğini de belirten CHP’li Karabat, faiz düzeninden kurtulmanın yolunun AK Parti’den kurtulmak olduğunu belirterek açıklamasını şöyle noktaladı:

“Türkiye’nin yüksek borçlardan ve faiz ödemelerinden kurtulmasının ilk yolu, AK Parti’den ve onun yiyici ortaklarından kurtulmak olacaktır.”

"NAS DİYEN AK PARTİ, TRİLYONLARCA LİRALIK FAİZ ÖDEMESİ YAPACAK

Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Nas diyen AK Parti, trilyonlarca liralık faiz ödemesi yapacak.

1-AK Parti’nin plansız ekonomi politikaları, ülkeyi derin bir ekonomik krize sürükledi. Halktan toplanan vergilerin büyük bir kısmı faiz ödemelerine gidiyor. İbretlik verileri sizinle paylaşıyorum.

2-Ekim ayı itibariyle, tüm iç borçlar bugün ödense, 4,4 trilyon TL anapara ödemesine karşılık 5,8 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. Diğer bir ifadeyle, 100 liralık anapara ödemesine karşılık 132 lira faiz ödenecek.

3-2025’te 823 milyar TL anapara ödemesine karşılık 1 trilyon 563 milyar TL faiz ödemesi yapılacak. Yani faize ödenecek para anaparanın neredeyse iki katı.

4-2025 yılında borçlanmalar sürecek. Bütçe açığı kaynaklı 3trilyon 242 milyar liralık anapara ve faiz ödemesi planlanıyor. Bu tutar 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önce, 141 milyar liraydı. Yeni sistemin bir sonucu olarak 23 kat arttı.

Etiketler ak parti CHP nas faiz ödemesi
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