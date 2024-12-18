  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Altın alım satımında yeni dönem başlıyor

2025'te zorunlu olacak: Altın alım satımında yeni dönem başlıyor

2025'te zorunlu olacak: Altın alım satımında yeni dönem başlıyor
Güncelleme:

Kuyumcularda 185 bin TL'yi geçen işlemlerde kimlik zorunluluğu getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumcularda yürürlükte olan fakat henüz uygulamaya geçmeyen altın alım satımlarında 185 bin TL’yi geçen işlemlerde kimlik zorunluluğu getirilmesi için çalışma başlattı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) dolandırıcılık ve kara para aklama gibi durumları engellemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama ile kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım işlemleri için kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.

2023 yılında 185 bin liraya yükseltilmesine rağmen söz konusu düzenleme Türkiye'nin birçok noktasında uygulanmıyor.

Halihazırda çok sayıda kuyumcu, milyonlarca liraya varan alım-satım işlemlerinde dahi herhangi bir kimlik talebinde bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı.

ALIM SATIM YAPILMAYACAK 

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de en büyük vergi kaçağının bulunduğu sektörlerden birinin de kuyumculuk ve mücevherat olduğunu belirterek, söz konusu işletmeler hakkında denetimlerde bulunacak yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

Bu ekipler, kuyumcuların ödediği vergileri değerlendirmekle sınırlı kalmayacak.

Aynı zamanda mevzuata aykırı uygulamaları denetleyecek ekipler, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarının 185 bin lirayı geçmesi durumunda, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığını ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediğini inceleyecek.

Bakanlığın uygulayacağı yüklü cezalar nedeniyle kuyumcuların yeni dönemde kimlik zorunluluğuna uygun davranması ve 2025 yılı itibarıyla belirlenecek sınırın üzerindeki işlemlerde kimlik ibraz etmeyen kişilere yönelik alım-satım işlemlerini tamamen durdurması bekleniyor.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; altın alım-satım işlemlerindeki bu kısıtlamaya dikkat çeken Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, vatandaşların söz konusu kısıtlama hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Zaman zaman esnafımız ve vatandaşlarımız bu konuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok belge isteyince vatandaşlar da tedirgin oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen sınır sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler kuyumcu kimlik altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti!
Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı! Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı!