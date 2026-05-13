  3. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım bedelini resmen açıkladı. Geçtiğimiz yıl 25,44 TL olan alım fiyatı, bu yıl 35 TL’ye yükseltildi.

Milyonlarca çay üreticisinin gözü kulağı olan 2026 yılı yaş çay alım bedeli netleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuruya göre; 2025 yılında 25,44 TL olarak uygulanan yaş çay alım fiyatı, 2026 sezonu için 35 TL olarak belirlendi.

ÇAYKUR’dan 800 Bin Tonun Üzerinde Alım Hedefi

Bakanlık açıklamasında, geride bıraktığımız 2025 yılına dair veriler de paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleştiği ifade edilirken, ÇAYKUR’un 49 fabrikasıyla bu rekoltenin 823 bin tonunu satın aldığı hatırlatıldı. Kurum, 2026 yılında da benzer bir alım hacmine ulaşmayı hedefliyor.

Fiyat artışının üreticilere hayırlı olmasını dileyen Bakanlık, ÇAYKUR aracılığıyla yapılacak alımların planlandığı şekilde devam edeceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "2025 yılında 25,44 TL olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 TL olarak güncellenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA / İHA

