2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu
Aralık 2025 enflasyonunun açıklanması ve memur maaşlarına yapıacak zam oranının belli olması ile birlikte engelli aylığı, çocuk yardımı gibi tüm destek ödemelerine 2026 yılında yapılacak zam oranı ve zamlı rakamlar da belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının son enflasyon rakamı olan Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %30,89, aylık %0,89 oranında artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) yıllık %27,67, aylık %0,75 oranında artış gösterdi.
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranındaki zammı kesinleşirken bu oranla birlikte Engelli aylığı, çocuk yardımı gibi destek ödemelerine gelen olan zam oranı da belli oldu.
Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo:
Evde bakım desteği: 11.701 TL'den 13.879 TL'ye yükseldi
65 yaş aylığı: 5.388 TL'den 6.391 TL'ye yükseldi
Yüzde 40–69 engelli aylığı: 4.303 TL'den 5.104 TL'ye yükseldi
Yüzde 70+ engelli aylığı: 6.451 TL'den 7.652 TL'ye yükseldi
18 yaş altı engelli aylığı: 4.303 TL'den 5.104 TL'ye yükseldi
Tüberküloz / SSPE yardımı: 11.701 TL'den 13.879 TL'ye yükseldi
Okul öncesi çocuk yardımı 5.558 TL'den 6.592 TL'ye yükseldi
İlk okul için çocuk yardımı 8.337 TL'den 9.888 TL'ye yükseldi
Orta okul için çocuk yardımı 8.893 TL'den 10.547 TL'ye yükseldi.
0–6 yaş çocuk yardımı: 585'den 694 TL'ye yükseldi
6+ yaş çocuk yardımı: 293 TL'den 348 TL'ye yükseldi
Aile yardımı: 2.659 TL'den 3.154 TL'ye yükseldi
Kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL'den 63.948 TL'ye yükseldi
