  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2026 yılında evlenecek çiftlere verilecek kredi tutarı belli oldu

2026 yılında evlenecek çiftlere verilecek kredi tutarı belli oldu

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni evlenen çiftlere verilen kredilerin ocak ayından itibaren artırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi ve esnek geri ödeme modeliyle gençlere güvenli bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Fon geliri madenler fon kapsamında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi ile evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiştir. Sağlanan bu kredi desteği Ocak 2026 itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Sosyal Panorama 2025 Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, üyeler ve akademisyenler katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teknoloji ve dijitalleşmenin oluşturduğu fırsatlar kadar, çocuklar ve gençler özelinde aile ve toplumu derinden etkileyen riskleri de barındırdığını belirterek, "Nüfus ve aile dinamiklerini tartışırken dijitalleşme gerçeğini de değerlendirmek zorundayız. Sosyal ağlar, arkadaşlık ve sosyalleşme alanına dönüşürken; çocuklar artık yalnızca fiziksel değil, dijital dünyada da siber zorbalık ve mahremiyet tehditleriyle karşı karşıyadır. Maalesef sosyal diyoruz ama aslında asosyal medya. İnsanları yalnızlaştıran, gerçek sosyal ilişkilerden koparan bir medyadan bahsediyoruz. Dozajında akıllıca, bilinçli kullanım elbette bu söylediklerimin dışında ama maalesef sosyal medya bugün çok ciddi problemlerin de kaynağı haline gelmiş durumda. Bir taraftan da ahlaki ve hukuki bir problem var. Normal fiziki ortamlarda insanlar ahlaki olarak, hukuki olarak yapamayacakları şeyleri sosyal ortamda sanki ahlaki, hukuki bir sınır yokmuş gibi gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca gündemimizde sosyal medya kullanımına ilişkin bir yaş sınırı getirilmesi konusu da bulunuyor. Bazı ülkelerin bu alanda düzenlemeler yaptığını biliyorsunuz. Biz de aileyle bağlantılı bir model çerçevesinde benzer düzenlemeleri tartışıyoruz" diye konuştu.

Evlenecek çiftlere müjde

Nüfus Politikaları Kurulunda yaptıkları değerlendirmeler ışığında somut adımlar atmaya başladıklarını söyleyen Yılmaz, "25 Aralık 2024'te Cumhurbaşkanımız Nüfus Politikaları Kurulu'nu oluşturdu. Bu toplatılar neticesinde 'Mevzuat', 'Çalışma Hayatı', 'Sağlık', 'Eğitim ve Ekonomik Teşvikler' ve 'İletişim' olmak üzere 5 ana çalışma grubu belirledik. Yıl sonunda eylem planımızı güncellemeyi hedefliyoruz. Nüfus Politikaları Kurulunda yaptığımız değerlendirmeler ışığında somut adımlar atmaya başladık. Doğum sonrasında yapılan tek seferlik ödeme miktarını 5 bin TL'ye yükselttik. İkinci çocuk için beş yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için beş yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin TL düzenli doğum yardımı ödemelerini başlattık. 2025 yılı itibarıyla tüm ülkeye yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi ve esnek geri ödeme modeliyle gençlere güvenli bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Fon geliri madenler fon kapsamında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi ile evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiştir. Sağlanan bu kredi desteği Ocak 2026 itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir. Az önce dediğim gibi çok çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Son dönemde Sosyal Konut Projemize de bunu entegre ettik. 500 bin Sosyal Konut ilan etti Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Çok önemli bir proje. Hem enflasyonu düşürme, hem afetlere hazırlık, hem de kiraların düşmesi, enflasyonla mücadele anlamında önemli bir proje. Bu projeye yine sosyal politikalarımızı entegre etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

İHA

text-ad
Etiketler evlilik kredisi evlilik kredi desteği kredi desteği cevdet yılmaz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! ''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı! Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Ekmek teknesini kapatan 30 yıllık esnafın yaptığı herkesi ağlattı Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Biri dini diğeri resmi nikahlı eşler anlaşamadı, iş insanının cenazesi Suudi Arabistan'da kaldı! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! Yolların 60 yıllık efsanesi Bursa'da ortaya çıktı: Yolda gören dönüp bir kez daha bakıyor! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! MHP ve DEM'in Umut Hakkı istediği bebek katili Öcalan için bombayı Ümit Özdağ patlattı! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Alperen Şengün'in bu haberi ''bazılarında'' manşet olamayacak! Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus Ayakkabısız gezmek yasaklanmıştı... İşte Cumhuriyet döneminde çok sayıda can alan o kabus
SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor'' Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Sahnelerin cesur ismi de Survivor'da! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi İki evladımız güneş çarpması nedeniyle şehit olmuştu; Alay ve Tabur komutanları TSK'dan ihraç edildi FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu FIFA 2026 Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz belli oldu ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık! Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar! Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar!