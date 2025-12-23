2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret açıklandı

  1. Anasayfa
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'de özel sektörde "standart maaş" haline dönüşen ancak aslında vasıfsız çalışanlar için taban maaş olması gereken asgari ücret zam oranını ve 2026 yılında geçerli olacak zanku yeni asgari ücreti açıkladı. Ancak Bakan Işıkhan'ın daha önce yaptığı "asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasına rağmen asgari ücret zammının TÜİK enflasyonunun altında kaldığı görüldü.

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı belli oldu.

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün üçüncü kez bir araya geldi.

Saat 18.00'de başlayan toplantı yaklaşık 30 dakika sürdü. İlk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü komisyon toplantısına da işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı.

Asgari ücrette üçüncü toplantının ardından kameraların karşısına geçen Bakan Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olacağını duyurdu. 

Zam, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyonun altında kaldı.

Böylece bu yıl 22 bin 104 liralık net asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Öte yandan Işıkhan, asgari ücret desteğinin de 1000 TL'den 1270 TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Erdoğan "kefenin cebi yok" demişti

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta ATO Congresium'daki TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Hep söylerim kefenin cebi yok. İster siyasetçi ister işveren olalım eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak işte asıl zenginlik budur bahtiyarlık kaynağı budur.'' diyerek topu işverenlere atmıştı.

