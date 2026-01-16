2026'nın ilk acı tablosu: Açlık ve yoksulluk sınırı uçtu

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), yılın ilk açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Asgari ücret 2026 yılı için 28 bin 75 lira olarak belirlenmişti.

BES-AR'ın verilerine göre, 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını gösteren açlık sınırı 40 bin 294 lira oldu.

Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 65 bin 38 liraya yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları gösteren yoksulluk sınırı 98 bin 864 lira olarak açıklandı.

BES-AR'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ocak 2026’da Aralık 2025’e göre temel gıda maddeleri 6 aylık enflasyon farkıyla memurlara verilen zam oranın üzerinde artış gösterdi.

Özellikle bulgur bir ayda 45 liradan 65 liraya %45 artmıştır. Dana kuşbaşı 556 liradan 1300 TL’ye çıkarak %133 artış göstermiştir.

Son bir ayda ekmek %20, yumurta %24, ayçiçek yağı %75, domates %34, kuru soğan %55 artış gösterirken maaşlarımız son altı ayda sadece %18,6 artmıştır.

Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 1.343 lirayı geçti!



2026 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.



Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor!



Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor!



Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere ve emeklilere insanca yaşayabilecek bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."