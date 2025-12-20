  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 2026'ya günler kala binlerce borçlu için yeniden borç yapılandırılması talebi

2026'ya günler kala binlerce borçlu için yeniden borç yapılandırılması talebi

Güncelleme:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken son yapılandırma ile devletin yaklaşık 156 milyar TL tahsil ettiğini hatırlatarak iktidardan esnafın borçları için yeni bir yapılandırma talebinde bulundu.

Son yapılandırma ile devletin yaklaşık 156 milyar TL tahsil ettiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Artık 2026 yılına sayılı günler kaldı. Bildiğiniz üzere vatandaşımız, esnafımız, öğrencimiz; herkes borçlu, borçsuz, harçsız 2026 yılına girebilme ümidi taşıyor. Daha önce biliyorsunuz, 2023 yılında böyle bir uygulama yapıldı. Bu yapılandırma kapsamında insanlar borçlarının belirli bir bölümünü, hatta gerçekten çok büyük bir bölümünü yapılandırdı. Yaklaşık 156 lira civarında borç yapılandırıldı" dedi.

"Kapsamlı yeniden yapılandırma esnaf için nefes olacak"
Esnaf ve sanatkarların yeniden yapılandırma ile 2026'ya borçsuz girmek istediğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkaları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz af falan istemiyoruz. Biz diyoruz ki borcumuzu ödeyelim. Ancak mevcut imkânlar, iş yeri kiraları ve borç yükü buna engel oluyor. Bu da bununla sınırlı kalmamalı. Her türlü kredi kurumu borçlarından, köprü geçiş ücretlerine, idari para cezalarına kadar; ana parayı yatıran ya da taksitlendirme talep eden vatandaşımız bu yapılandırmadan yararlanabilmeli. Hem esnaf rahat etsin, hem hükümetimiz geçen seferkinin belki iki katını, iki buçuk katını tahsil edebilsin. Atıl kalan bu paralar da ekonomiye yeniden girmiş olacak. Bu yapılandırma olmazsa olmazdır. 2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor. Yeni bir beyaz sayfa açmak istiyor. Ticaretimizi idame ettirelim istiyoruz. Bankaya gidiyoruz, kredi alamıyoruz. Bir işimiz oluyor, çözmeye gidiyoruz, tapuda çözemiyoruz. İdari para cezalarından tutun, öğrenciyken alınmış kredilerin yapılandırılmasına kadar her şeyin yeniden düzenlenmesini vatandaş da istiyor, esnaf da istiyor. Bu bir haksızlık değil. Bu bir af değil. Sadece borçların ödenebilir hâle gelmesidir" diye konuştu.

"Uzun vadeli yapılandırma artık ertelenemez bir ihtiyaçtır"
Uzun vadeli yapılandırmanın artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Palandöken, "Düşünün, insanlar borcunu ödemek istiyor ama imkânsızlıktan ödeyemiyor. Gayrimenkullerinde haciz var, e-haciz var. Sosyal güvenlik prim borcunu yatıramıyor. Ama böyle bir yapılandırma yapılırsa, en azından devletimiz bu paraların önemli bir bölümünü tahsil edecek. Vatandaş da önümüzdeki dönemde ekonomik düzelmeyle, enflasyonun düşmesiyle birlikte bu yüklerden kurtulmuş olacak. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Biz ısrarla söylüyoruz: Bu bir af değil. Bu bir yapılandırmadır ve yapılandırmanın ruhuna uygundur. Hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir sistemdir" şeklinde konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler TESK tesk genel başkanı Bendevi Palandöken borç yapılandırması yapılandırma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı! Barzani ailesinden, İzol Aşireti'ne avukat gelin geldi, geline kilolarca altın takıldı! Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, ağza alınmayacak küfürle Mehmet Akif Ersoy'a seslendi ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! ABD'den Suriye'de intikam operasyonu: Onlarca hedef vuruldu, taş üstünde taş bırakmadılar! Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Altının gerçek bir bileni kuyumcu esnafı 2026 yılı için dudak uçuklatan tahminini açıkladı Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Markette dehşet: İş yeri sahibi tartıştığı 2 kişiyi vurarak öldürdü! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Zorunlu askerlik görevinde ''istediği yerde'' dönemi başlıyor! Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Kokusu, tadı yok... Uykuda yakalayan ''sessiz katil'' hortladı! Uzman isimden hayati uyarı Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Halef: Köklerin Çağrısı'ndaki cesur sahneler olay oldu Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı... Günah adası Epstein belgeleri yayınlandı, iğrençliğin içinden yeni ünlü isimler de ortaya çıktı...
Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Cem Küçük'ten yeni gözaltı iddiası: Saran'dan sonraki yine çok tanınan ismi işaret etti! Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin Ünlü ekonomistten asgari ücret zammı için dikkat çeken tahmin YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek! YÖK Başkanı açıkladı: Bu bölümlerde kontenjanlar düşürülecek! Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Üç ayda 16 kilo birden vermeyi başaran güzel şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! Lisede taciz iddiası: Bir öğretmen gözaltında! İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı İslam Memiş hem altın hem de gümüş için yeni tahminlerini açıklayarak uyardı Mehmet Akif Ersoy'un ana haber bültenine çıkmayan eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama Mehmet Akif Ersoy'un ana haber bültenine çıkmayan eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Sokak ortasında yaşlı adama görülmemiş şiddet: Tekme tokat dövüp arkasına bakmadan gitti! Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Türkiye'nin masalsı yolculuğu Turistik Doğu Ekspresi kalkıyor... Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu Kenan Tekdağ, Ela Rumeysa Cebeci sessizliğini bozdu