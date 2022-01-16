22 Ocak'ta hizmete açılıyor: Yolculuk 5 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak-Kilimli Yol Projesi’nin 22 Ocak’ta hizmete açılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zonguldak-Kilimli Yol Projesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Projenin açılışının 22 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşeceğini belirten Karaismailoğlu, ekmeğini taştan çıkaran insanların şehri Zonguldak’ın, demir-çelik ve termik santral tesisleriyle de ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. Karaismailoğlu, “Bölgenin en büyük limanı ile Batı Karadeniz’in ihracat kapısı olan Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumu, İç Anadolu Bölgesi’ne ve İstanbul’a yakınlığı ile ulaşım açısından stratejik önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi’nin Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi olan Filyos Limanı güzergahında yer aldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, proje ile yerleşim içinden geçen transit trafiği yerleşim alanı dışına çıkardıklarını, trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin sağlandığını kaydetti.



Açılışı yapılacak proje hakkında da bilgi veren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Toplam 6,5 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol, BSK kaplamalı yapıldı. Proje kapsamında, 764 metre uzunluğunda Aslankayası Tüneli, 473 metre uzunluğunda Uzunkum Tüneli, 674 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-2, 3 bin 92 metre uzunluğunda Prof. Dr. Teoman Duralı Tüneli-1 inşa edildi. Ayrıca, 457 metre uzunluğunda Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları yapıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli’yi birbirine bağlayan bu kesimin trafik yoğunluğuna cevap verecek şekilde projelendirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, fiziki ve geometrik standartların tüneller ve bağlantı yolları ile yükseltildiğini aktardı. Ulaşım konforunun da artırıldığının altını çizen Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

Bilindiği üzere Kilimli, kömür madenlerinin varlığı ve özelikle Filyos Limanı Projesiyle ilgili ulaşımın sağlanması açısından önemli bir konuma sahiptir. Projenin tamamlanması ile hali hazırda Zonguldak-Kilimli geçişi için kullanılan şehir içi trafiği oldukça rahatlayacak. Mesafenin kısalması ile de ekonomik olarak fayda sağlayacak. Zonguldak ile Kilimli ilçesine bölünmüş yol standardında ulaşımı sağlayacak proje ile güzergah 4,5 kilometre, seyahat süresi ise 25 dakika kısalacak. Yol kesimi ve tünellerin açılmasıyla seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Zamandan 22,4 milyon TL, akaryakıttan 2,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 24,5 milyon TL tasarruf sağlanacak.