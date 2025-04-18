23 Nisan'a özel çocuklara ücretsiz uçak bileti sürprizi

Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 02-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz uçacağını açıkladı.

Pegasus Hava Yolları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırladığı kampanyayla, çocukları gökyüzüyle buluşturuyor. Kampanya kapsamında, 18-23 Nisan tarihleri arasında flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden satın alınan BolBol üyeli bir bilete, bir çocuk bileti hediye ediliyor.

Tüm hatlarda geçerli olan kampanyada satın alınan her yetişkin BolBol biletiyle, 5 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için bir çocuk misafir ücretsiz seyahat edebilecek. Pegasus kampanyasını 'Her çocuk gökyüzüne uçar' mesajıyla duyurdu. Kampanya, sadece dijital kanallar üzerinden geçerli olup, BolBol üyelerine özel olarak sunuluyor.

DHA