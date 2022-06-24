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24 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları

24 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösteriyor. Peki benzin ve motorine indirim veya zam var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 

Haftanın son işlem gününde ABD ham petrolü 104 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 110 dolara yaklaştı.

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. İndirimden sonra benzinin fiyatı 27,26 TL oldu.

Bugün motorin, otogaz ya da benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

Etiketler benzin motorin akaryakıt fiyatları 24 haziran benzin fiyatı 24 haziran motorin
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