24 merkez bankası hakkında kripto para piyasasını değiştirecek iddia

Uluslararası Ödemeler Bankası tarafından yayımlanan bir ankete göre, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki yaklaşık 24 merkez bankasının 2030'a kadar dijital para birimlerini dolaşıma sokması bekleniyor.

Dünya genelindeki merkez bankaları, nakit kullanımının hızla azalmasıyla birlikte dijital ödemeleri özel sektöre bırakmamak için perakende kullanım için para birimlerinin dijital versiyonları üzerinde çalışıyorlar.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) 2022 sonunda 86 merkez bankasının katılımı ile yaptığı ankete göre, yeni Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (CBDC) çoğu perakende alanda ortaya çıkacak. 11 kadar banka, hali hazırda canlı dijital perakende para birimlerini kullanmakta olan Bahamalar, Doğu Karayip, Jamaika ve Nijerya'ya katılmaya hazırlanıyor.

BIS, gelecekte finansal kurumların tokenizasyon sayesinde yeni işlevlere erişmesine izin verebilecek olan toptan tarafta ise dokuz merkez bankası CBDC'lerini başlatabileceğini bildirdi.

Yayımlanan raporda; "Sınır ötesi ödemelerin geliştirilmesi, merkez bankalarının toptan CBDC'ler üzerinde çalışmalarının ana itici güçlerinden biri" değerlendirmesi yapıldı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) haziran sonunda pilot olarak İsviçre'nin dijital borsasında bir toptan CBDC çıkaracağını açıklarken, Avrupa Merkez Bankası dijital euro pilotunu başlatmaya hazırlanıyor. Dijital euronun lansmanı ise 2028'de olacak.

Çin'deki pilot testler şu anda 260 milyon kişiye ulaşırken, Hindistan ve Brezilya gibi iki büyük gelişmekte olan ekonomi gelecek yıl dijital para birimleri başlatmayı planlıyor.