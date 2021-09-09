240 bin dolar buhar olmuştu... Binance Türkiye'ye haciz

Binance Türkiye hesabına aktardığı 240 bin doların çalındığını öne süren Beşir B., şirkete yönelik haciz kararı aldırdı. Karar sonrası şirketin merkezinde haciz işlemi yapıldı.

İşlem hacmi açısından dünyanın en büyüğü olan Binance’nin Türkiye birimi ilginç bir iddia ile gündeme. Dış ticaretle uğraşan Beşir B., Binance Türkiye hesabına aktardığı 240 bin doların 4 dakika içinde buharlaştığını söyledi. Hesaba giriş yapma ve işlem yapmak için iki ayrı telefonuna gelmesi gereken doğrulama kodlarının kendisine gönderilmediğini öne süren B., şirket hakkında yaptığı savcılık başvurusunun yanı sıra önceki gün yeni dava açtı.

40 BANKAYA YAZI

Hürriyet gazetesinin haberine göre Beşir B., avukatları aracılığı ile Mersin Tüketici Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, "Şirket hesabındaki paramın güvenliği sağlanamadı. Zarara uğratıldım" diyerek ihtiyati haciz talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme, yüzde 15 teminat yatırılması şartı ile kararı verdi. B., mahkemenin belirlediği 36 bin doları teminat olarak hesaba yatırdı. Tüketici mahkemesinin verdiği karar dün işleme konuldu. Mersin 4. İcra Müdürlüğü, şirket merkezinde haciz işlemi için İstanbul’a yazı yazdı. Müdürlük, talimat yazısı yanı sıra Binance Türkiye’nin bağlı olduğu BN Teknoloji AŞ için 40 bankaya haciz müzekkeresi yazdı. Yazılarda, şirketin banka hesaplarındaki paraya bloke konulması istendi.

ŞİRKETE AİT HİÇBİR ŞEY BULUNAMADI

Bankalara yazılan yazıların yanı sıra, şirkete ait gayrimenkul ve araç sorgusu da yapıldı. Şirket adına her hangi bir taşıt veya taşınmaz kaydı bulunamadı. 14 bankadan ise "Bizde parası yok" yanıtı geldi. Talimat yazısı sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü ekipleri dün, fiili haciz işlemi için şirketin Şişli’deki adresine gitti. Binadaki bazı eşyalara yönelik haciz işlemi yapıldı.

"HUKİKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Konu ile ilgili Binance Türkiye’den yapılan açıklamada ise, hukuki sürecin etkin bir biçimde takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, hesaptaki paranın buharlaştığı yönündeki açıklamanın bir iddiadan ibaret olduğu vurgulandı.

Şirketten konu ile ilgili daha önce yapılan açıklamada ise, "Binance Türkiye olarak bu işlemin kullanıcının hesabındaki gerekli doğrulama adımları tamamlanarak yapıldığını görüntülemekteyiz. Binance Türkiye olarak üst düzeyde siber güvenlik programlarını kullanmaktayız. Bizim sistemimiz kaynaklı bir sorun olmadığı tespitiyle birlikte kullanıcının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına adli makamlarla her türlü iş birliğine de açık olduğumuzu belirtmek isteriz" denilmişti.

Hürriyet