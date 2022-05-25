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295 milyon TL'lik destek ödemeleri başlıyor

295 milyon TL'lik destek ödemeleri başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 295 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve ortaöğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, “Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz” dedi.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.

Etiketler mayıs ayı destek ödemeleri
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