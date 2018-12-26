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  3. 26 Aralık 2018 21:47

3 şeker fabrikasının satışı iptal edildi

Geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılan 3 şeker fabrikasının satışının iptal edildiği öğrenildi.

3 şeker fabrikasının satışı iptal edildi
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Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında ihalesi yapılan ancak bir türlü devralınmayan Ilgın, Burdur ve Yozgat şeker fabrikalarının satışının iptal edildiği öğrenildi.
 
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök, yaptığı açıklamada ‘Henüz resmi açıklama olmadı ama iptal edildiğini duyduk' dedi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkilileri de nihai karar için toplandıklarını bildirdi.

ÖİB, 3 fabrikanın devri için ihaleyi kazanan şirketlere  devir için 25 Aralık 2019'a kadar süre vermişti. Ancak 25 Aralık geçmesine rağmen 3 fabrika için de gerekli ödemenin ÖİB'in hesaplarına yatırılmadığı bildirildi.

Türk Şeker şirketine ait 14 fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin ihalede Ilgın Şeker Fabrikasına 637 milyon lirayla en yüksek teklifi Alteks firması vermişti. Burdur şeker Fabrikası için Erser Grup ve Sterks Plastik ortaklığı 487 milyon lira ile en yüksek teklifi vermiş, Yozgat Fabrikasına da Doğuş çay 275 milyon lira ile en yüksek teklifi vererek ihaleleri kazanmışlardı.

Özelleştirme ihalesi yapılan bu üç şeker fabrikasını alan şirketler, ihale şartnamesinde belirlenen süre içerisinde nakit sıkıntısı çektikleri gerekçesiyle devir işlemini yapamadılar. Bunun üzerine ÖİB ihalede 2'nci en yüksek teklifi veren şirketlere fabrikaları vermek yerine, kazanan firmalara devir için ek süre tanıdı. Firmalar birkaç defa uzatılan bu ek sürelerde de ödemeyi yapıp fabrikaları devir alamadı. ÖİB en son firmalara 25 Aralık tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarihde de ödeme gerçekleşmeyince satışın iptal edildiği belirtildi.

"Yanlış hesap Bağdat'tan döner"

Sendika Başkanı İsa Gök, ”Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Umarım hayatında şeker fabrikası görmemiş şirketlere fabrika satanlar hatalarını anlamışlardır. Bu fabrikalar umut ediyoruz ki işçinin de çiftçinin de içinde olduğu oluşumlara teslim edilir ve üretimlerine devam edebilir' dedi.

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