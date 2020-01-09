3 yeni vergi düzenlemesi AYM'ye gidiyor!

CHP, aralarında 3 yeni verginin de olduğu Dijital Hizmet Kanunu’ndaki 11 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açacak.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yarın (9 Ocak 2019) 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un; aralarında “dijital hizmet vergisi”, “değerli konut vergisi”, “konaklama vergisi” ve kamuoyunda “İslami holdingler” olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Altay’ın başvurudan sonra AYM önünde başvuru ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.