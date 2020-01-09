SON DAKİKA
BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 09 Ocak 2020 09:43

3 yeni vergi düzenlemesi AYM'ye gidiyor!

CHP yönetimi 2020 yılıyla birlikte hayatımıza giren dijital hizmet, değerli konut ve konaklama vergilerine Anayasa Mahkemesi'nde itiraz etmeye hazırlanıyor.

3 yeni vergi düzenlemesi AYM'ye gidiyor!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

 CHP, aralarında 3 yeni verginin de olduğu Dijital Hizmet Kanunu’ndaki 11 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açacak.

CHP’den yapılan açıklamaya göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yarın (9 Ocak 2019) 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un; aralarında “dijital hizmet vergisi”, “değerli konut vergisi”, “konaklama vergisi” ve kamuoyunda “İslami holdingler” olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

Altay’ın başvurudan sonra AYM önünde başvuru ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
vergi , aym , konaklama , yeni vergiler , Dijital hizmet , değerli konut
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM