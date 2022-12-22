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32'li tuvalet kağıdının fiyatı isyan ettirdi

32'li tuvalet kağıdının fiyatı isyan ettirdi
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Bir markette 32'li tuvalet kağıdının 250 liraya satılması sosyal medyada gündem oldu.

Enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıkmasıyla fiyatlar alıp başını gitti. Gıdadan temizliğe kadar birçok ürün cep yakıyor.

Vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşerken, sosyal medyada bir marketten paylaşılan görüntü gündem oldu. Tuvalet kağıdı fiyatının yazılı olduğu etiket gelinen noktayı özetledi.

FİYATI GÖRENLERİN AĞZI AÇIK KALDI
Etikette 32'li tuvalet kağıdının fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı. Ünlü bir markaya ait tuvalet kağıdının 250 liradan satılması "Yok artık" dedirtti.

Etiketler market tuvalet kağıdı sosyal medya 32'li tuvalet kağıdı
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