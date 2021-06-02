35 ilde 122 mağazası bulunan dev marka iflas etti

Züccaciye sektörünün önde gelen markalarından Bernardo, 18 Mayıs itibariyle iflas etti. 35 ilde 122 mağazası bulunan Bernado'nun tüm mağazaları mühürlendi.

Bernardo'nun temelleri 1984 yılında Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi'nde açılan bir züccaciye mağazasıyla atıldı. Zaman içinde sektörde kendine güçlü bir yer edinen firma, hızlıca mağazalaşmaya başladı. Kısa sürede 35 ilde 23'ü franchise olmak üzere toplam 122 mağazaya ve 150 satış noktasına ulaştı.

2018'DE KONKORDATOYA BAŞVURULDU

Para Dergisi'nin haberine göre, birçok AVM'de mağazası bulunan Bernardo'da 850 kişi istihdam ediliyordu. Ancak 2018 yılında şirketin mali yapısında bozulmalar başladı. 2018'in Ekim ayında da konkordatoya başvuruldu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi bu süreçte şirkete konkordato komiserleri atayarak tedbir kararı aldı.

2018 yılında şirketten yapılan açıklamada özetle, "Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığı, döviz ve faizde görülen aşırı yükseliş ve bankaların kredi imkanlarını kısıtlaması sonucunda, şirketimiz gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır.

Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir. Tedarikinin çok büyük bölümünü yurt içinden sağlayan Bernardo, yüzde 100 milli sermayeli bir Türk markasıdır. Konkordato başvurumuza aldığımız tedbir kararı ile yeniden yapılandırma sürecimizi başlatmış bulunuyoruz.

Yeniden yapılandırma sürecimizin hedefi, tüm çalışanlarımız, finans sektöründe birlikte hareket ettiğimiz partnerlerimiz, iş ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve bayilerimizin çıkarlarını koruyarak şirketimizin varlığını sürdürmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmaktır" denildi.

FAALİYETTE OLAN MAĞAZALARI DA MÜHÜRLENDİ

Tabi şirket için koruma tedbirleri alındı. Yeniden yapılandırma süreci başladı. Ancak pandemi nedeniyle mağazalar tam anlamıyla hizmet veremeyince süreç istendiği gibi ilerlemedi. 150 olan satış noktası sayısı bu süreçte 24'e kadar indi.

Bernardo'nun internet sitesindeki mağaza adreslerine bakılır ise bu rakam 8'e kadar inmişti. Sektörün önemli markalarından Bernardo İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla 18 Mayıs 2021 saat 14.06 itibariyle iflas etti. Şirketin tasfiye işlemleriyle ilgili olarak İstanbul 1. İflas Dairesi yetkilendirildi.

Tasfiye işlemlerini bu daire yürütecek. Karar sonrası Bernardo'nun faaliyette olan mağazaları da İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından mühürlenerek kapatıldı.