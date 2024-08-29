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35 yıllık yatak üreticisi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler

35 yıllık yatak üreticisi iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
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Yatak üreticisi Yıldız Yatak, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti.

Türkiye'de son dönemde yaşanan iflas ve konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin önde gelen yatak üreticilerinden Yıldız Yatak, mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. 1989 yılında kurulan ve Adana'da üretim yapan firma, yaşadığı finansal sıkıntılarla başa çıkmak için Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu.

Halk TV'de yer alan habere göre; mahkeme, firmanın mali durumunu düzeltmesi için başlangıçta 3 aylık bir geçici mühlet tanımıştı. Ancak bu süre zarfında mali durumunu iyileştiremeyen şirket, mahkemenin verdiği kararla konkordato sürecinin 2 ay daha uzatılmasıyla karşı karşıya kaldı. Yıldız Yatak'ın 5.500 metrekarelik modern üretim tesislerinde çalışanlar, bu süreci endişe içinde izlemekte.

Mahkemenin aldığı kararla ikinci konkordato süreci, 28 Ağustos itibarıyla başladı. Bu süreç, hem şirketin geleceği hem de çalışanların iş güvencesi açısından kritik bir öneme sahip.

HalkTV

Etiketler yıldız yatak konkordato
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