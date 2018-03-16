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  2. Ekonomi
  3. 16 Mart 2018 10:17

39 Kuzey Korelinin mal varlığı donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Kuzey Kore’ye uygulanmasını kararlaştırdığı yaptırımlara ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

39 Kuzey Korelinin mal varlığı donduruldu
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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan kararla, Kuzey Kore’ye birçok ticari emtianın satışına ve bu ülkeden alımı yasaklanırken, Kuzey Kore uyruklu 39 kişinin mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kuzey Kore’nin nükleer programına katkıda bulanabilecek altın transferinin yanında, doğalgaz, ham petrol, tekstil ürünleri, kullanılmış gemi, endüstriyel makine, ulaşım araçları, demir-çelik ve diğer metallerin satışı yapılamayacak.

Buna karşılık, Kuzey Kore’den kurşun ve kurşun cevheri, gıda tarım ürünleri, elektrikli aletler, makine, magnezit, kereste, deniz taşıtları, deniz mahsulleri, tarım ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, hazır giyim ürünleri, makine, elektrikli aletler ithal edilmeyecek ve Kuzey Kore’ye tedariği ve satışı yasaklanan maddelerin varlığına ilişkin geçerli şüphe bulunması durumunda liman ve havalimanları da dahil olmak üzere tesis ve mekanlarda denetim yapılabilecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla yasaklılar listesine dahil edilen bu kapsamdaki deniz taşıtları, acil durum söz konusu olmadığı sürece Türkiye limanlarına giremeyecek, bu deniz taşıtlarına gemiden gemiye taşıma gerçekleştirilemeyecek, yardım sağlanmayacak.

DHA

lider , resmi gazete , kuzey kore
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