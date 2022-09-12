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40 ilde 499 arsa açık artırmayla satılacak

40 ilde 499 arsa açık artırmayla satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

Arsa satışları KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül 2022 Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

 

Etiketler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Emlak Yönetim Müzayede 499 arsa arsa açık artırması açık artırma
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