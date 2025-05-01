45 ülkeye ihracat yapan Türk sanayi devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin 30 yıllık sanayi devi Paneks Panel ve Soğutma Sistemleri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyke konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye'deki enflasyon sorunu, ekonomik istikrarı ve refahı derinden etkilemeye devam ediyor. Köklü şirketler birer birer mali darboğaza girerken, konkordato başvurularının ardı arkası kesilmiyor.

Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre, son olarak Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren Paneks Panel ve Soğutma Sistemleri, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Yaklaşık 30 yıldır soğutma ve soğuk oda deposu sektöründe faaliyet gösteren şirket, 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyordu.

Paneks Panel’in konkordato davasında Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında şirketin mal varlığı korunacak, borçlarına yönelik icra takipleri askıya alınacak.

Mahkeme kararının ilanından itibaren alacaklılar, 7 gün içinde itiraz dilekçesi sunabilecek. Konkordato talebinin reddini isteyen alacaklılar, mahkemeye delillerle başvurarak sürecin seyrini değiştirebilir. Şirketin konkordato davasında ilk duruşma, 17 Temmuz 2025’te saat 14.50’de yapılacak.