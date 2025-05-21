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5 yıl önce el değiştiren Komili yine satıldı

5 yıl önce el değiştiren Komili yine satıldı
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Japonya merkezli Daio Paper, 2020 yılında Ülker'den satın aldığı Komili'yi 26.4 milyon dolara Evyap Holding’e sattı.

Ambalaj üreticisi Daio Paper, 2020 yılında Ülker'den aldığı Komili'yi Evyap'a sattı. Japon devi, Komili'nin de içerisinde yer aldığı birçok hijyen markasını bünyesinde bulunduran Özen Kişisel Bakım Ürünleri şirketini 26.4 milyon dolara satın alarak Türkiye’ye girmişti.

YÜKSEK ENFLASYON VE REKABET ORTAMI

Odatv'de yer alan habere göre, en önemli varlığı olan Komili’yi satan Daio böylece Türkiye’deki üretimden çekildi. Daio, pandemi süreci, Ukrayna-Rusya Savaşı gibi faktörlerle birlikte Türkiye’de artan enflasyon ve rekabet ortamına dayanamayacağını ifade ederek yeniden yapılanma süreci başlattı.

Şirket, Türkiye’deki tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Elleair International Turkey'i Evyap Holding’e satmaya karar verdi. Şirket bu adımla, nakit akışını ve kurumsal değerini arttırmayı hedefliyor. Söz konusu hamleyi, ev ve kişisel bakımda yurt dışı işini yeniden şekillendirmek üzere daha kapsamlı bir çabaya girileceğini açıklayan Diao, dünyanın en büyük ambalaj üreticilerinden biri.

Diao aslında uzunca süre Türkiye pazarına girmeyi kollamıştı. Ancak Japon dev, enflasyon koşullarına dayanamayarak, 6 yıldır fırsat aradığı pazarı 5 yıl dolmadan terk etme kararı aldı ve Evyap’a firmasını devrederek çıkmış oldu.

DAİO PAPER

Daio Paper, 1943 yılında Tokyo'da kuruldu. Şirket, kağıt imalatı, dönüştürme, baskı, oluklu mukavva kutu, kağıt kutu, ev ve kişisel bakım ürünleri, lojistik, mühendislik, lojistik, ormancılık faaliyetleri yürütüyor. 4 milyar dolar cirosu, 15 bine yakın çalışanı olan köklü şirket, gazete kağıdı, baskı kağıdı, ambalaj kağıdı, ambalaj kartonu, oluklu mukavva, kağıt hamuru, hijyenik kağıt, tek kullanımlık bebek bezi, kadın bakım ürünü, ıslak mendil üretimi gerçekleştiriyor.

OdaTV.com

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Etiketler komili japon satış
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