5 yılda sigaraya harcanan para akılalmaz !

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 114,4 milyar adetle Türkiye'de satılan sigara miktarının tarihi zirvesini gördüğü 1999'dan itibaren sigara satışının kademeli olarak gerilediği dikkati çekti.

Satışların azalmasında, özellikle kapalı alanlarda sigara içme yasağının 2008'de uygulamaya konulması, 2009'da ikamete mahsus konutlar hariç olmak üzere kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekanlar, dernek ve vakıflara ait lokaller gibi eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dahil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklanması etkili oldu.

Denetimlerin sıkılaştırılması, kafe, kahvehane ve restoran gibi iş yerlerinin önlerine kurulan, açılıp katlanabilir nitelikteki yerlere de sigara yasağının gelmesiyle tüketim miktarı 2011'in sonunda 91,2 milyar adede kadar gerilerken, sigara satışı da 1999-2011 döneminde yüzde 20 azaldı.

Uzmanlar, sigara satışlarındaki sert düşüşte, kapalı alanlardaki sigara içme yasağı başta olmak üzere dumansız hava sahası ve sigaranın zararlarına ilişkin kamu spotları ile sıkı denetimlerin de etkili olduğunu vurguladı.

GÜNDE 131 MİLYON LİRALIK SİGARA TÜKETİLDİ

Verilere göre, tiryakiler 2012'de bir önceki yıla göre 8 milyar adet daha fazla sigara tüketti. 2013'te 91,7 milyar adede gerileyen sigara satışı, bu tarihten itibaren yeniden artışa geçti.

Tiryakiler, 2013'e göre yüzde 15 artışla geçen yıl 105,5 milyar adet sigara tüketti.

2012-2016 döneminde 494,3 milyar adet sigaranın satıldığı Türkiye'de, tiryakilerin cebinden 185 milyar 458 milyon 589 bin lira çıktı.

Firmalar ise geçen yıl sigara satışından 47 milyar 950 milyon 493 bin liralık hasılat elde etti. 2016'da sigara satış miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2,2, satış hasılatı da yüzde 20,9 artış kaydetti.

Türkiye'de son 5 yıl içerisinde her ay ortalama 3 milyar 996 milyon lira, günlük 131 milyon 371 bin liralık sigara tüketime konu oldu.

SİGARA İHRACATI 2,7 MİLYAR ADET ARTTI

Türkiye'nin sigara üretimi (ihracat dahil) 2016'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 159 milyar 907 milyon adede yükseldi. Aynı dönemde sigara ihraç miktarı ise yüzde 5,7 artışla 50 milyar 539 milyona çıktı. Söz konusu ihracat karşılığında 506 milyon 100 bin dolar ihracat geliri elde edildi.

2016'da ihraç edilen sigara miktarı bir önceki yıla göre 2 milyar 721 milyon adet artış gösterdi.

Son beş yıllık dönemde 212 milyar 307 milyon adet sigara ihracatı, 2 milyar 163 milyon dolar ihracat geliri sağlandı.