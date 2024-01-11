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50 trilyon dolarlık ''Yatırımcı Günü'' zirvesi başladı

50 trilyon dolarlık ''Yatırımcı Günü'' zirvesi başladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ''Yatırımcı Günü'' etkinliğinin ilki, ABD'nin New York kentinde başladı.

JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen etkinlikte, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de video konferans yöntemiyle katıldığı ve yatırımcıların sorularını yanıtladığı toplantıda makroekonomi, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda da sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katılıyor.

"Yatırımcı Günü" etkinliğinin ikincisinin Türkiye'de düzenlenmesi planlanıyor.

Etiketler TCMB TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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