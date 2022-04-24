''500 liralık banknot ve 5 liralık madeni paralar hazırlıklar başladı''

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" şeklindeki teorisi doğrultusunda atılan adımlar, enflasyonun yükselmesine neden oldu; döviz kurları karşısında değer kaybeden Türk lirasının alım gücünü eritti. Bir süredir, bu durumun yeni banknot ihtiyacına sebep olabileceği konuşuluyordu.

Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En büyük madeni para ise 1 TL.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşçu ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yeni bir iddiada bulundu. "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadesini kullandı.

İddia, sosyal medyada gündem oldu.