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''500 liralık banknot ve 5 liralık madeni paralar hazırlıklar başladı''

''500 liralık banknot ve 5 liralık madeni paralar hazırlıklar başladı''

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, 500 liralık yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon sonuç" şeklindeki teorisi doğrultusunda atılan adımlar, enflasyonun yükselmesine neden oldu; döviz kurları karşısında değer kaybeden Türk lirasının alım gücünü eritti. Bir süredir, bu durumun yeni banknot ihtiyacına sebep olabileceği konuşuluyordu. 

Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar  bulunuyor. En büyük madeni para ise 1 TL. 

 Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Şenol Babuşçu ise kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yeni bir iddiada bulundu. "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadesini kullandı. 

İddia, sosyal medyada gündem oldu. 

Etiketler banknot para
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