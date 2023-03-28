500 TL doğal faz faturası desteği için başvurular başladı

İhtiyaç sahibi ailelere 500 TL doğal gaz faturası desteği ödemelerinde için süre uzatıldı ve başvurular yeniden açıldı.

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yıl içerisinde pek çok farklı kalemde destek ödemeleri yapılırken Belediyeler de dar gelirli aileler için kolları sıvadı. Çetin geçen kış aylarında soğukta kalmamak adına kombilerini oldukça fazla çalıştıran aileler gelen doğalgaz faturasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünürken Ankara Belediyesi kış ayı boyunca uyguladığı '500 TL'lik destek ödemesinin süresini uzattığını ve başvuruların yeniden başladığını duyurdu. Peki doğalgaz faturası başta olmak üzere faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar ne yapmalı? Doğalgaz faturası desteği nasıl alınır? İşte detaylar...

Kış destek paketi ödemelerine devam ediyor

Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan bir hizmet olarak gündemde yer alan kış destek paketi için başvuru sürecinin nasıl işlediği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kış aylarının en büyük problemi doğalgaz olarak görülürken devlet tarafından sağlanan ödemeler de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama kapsamında Ankara'da yaşayan vatandaşlara kış aylarında ısınma yardımı yapılacağı belirtildi. Doğalgaz desteği kapsamında vatandaşların yardımına koşan Ankara Büyükşehir Belediyesi ödemeler kolları sıvadı.

Başvuru yapan ödemeden yararlanacak

Doğalgaz yardım desteği devlet tarafından sağlanan önemli yardımlar arasında yer almaktadır. Fatura borcu bulunan ya da doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar bu yardım sayesinde birikmiş borçlarından da kurtulabiliyor. 500 TL'lik yardım kapsamında vatandaşlar yakıt ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabilecek.

Doğalgaz faturası desteğine nasıl başvuru yapılır?

Doğalgaz sosyal yardım ödemeleri için başvuruda bulunacak vatandaşlar bağlı bulundukları belediyelere başvuru yapabilmektedir. Doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan ya da doğalgaz kullanamayanlara belediye tarafından sürekli yardım yapılmaktadır Destek ödemeleri kapsamında belirlenen şartları taşıyan vatandaşlar kış ayları boyunca bu ödemeler sayesinde soğukta kalmayacak.