500 TL'lik banknot geliyor: Ünlü ekonomist ''Hazırlıklar tamam'' diyerek tarih verdi

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 TL'lik banknot çıkaracağını öne sürerek tarih verdi.

Türk Lirası’nın alım gücü son yıllarda büyük bir düşüş kaydetti. Tedavüle girdiğinde 132 dolara karşılık gelen 200 TL şimdi yalnızca 5.79 dolar ediyor. Öyle ki tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 TL günlük kullanımın ''zorunlu'' parası haline geldi. Ekonomistler ise 500 ve 1000 TL'lik banknotların artık kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

500 TL'lik banknot geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Yeni banknotların çıkarılması gerektiği ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunan Babuşçu, Merkez Bankası'nın hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

Babuşçu yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor" ifadelerini kullandı.