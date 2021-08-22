58 milyon liraya bakım yaptırılan pist çöktü!

Bakımı için bir yıl önce 58 milyon TL harcanan Trabzon Havalimanı pistinde çatlaklar oluştuğu belirlendi.

Bir yıl önce bakımı için 58 milyon TL harcanan Trabzon Havalimanı’nın pistinde çatlak meydana geldi. Trabzon Havalimanı’nda cuma akşamı üç saat boyunca uçuşların aksamasına neden olan pistteki çatlak, gözleri pist ihalesine çevirdi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulması üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Trabzon Havalimanı’nda uçuş emniyetini tehdit eden eğimlerin ve deformasyonların kaldırılması amacıyla onarım çalışması başlatmıştı. Pistteki onarım inşaatı 5 Mayıs 2020’de başlamış, 1 Haziran 2020 tarihinde tamamlanmış ve havalimanı bu tarihte uçuşa açılmıştı.

T24’ün haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) pist onarım işi için pazarlık usulü (21/B) ile açtığı ihaleyi 29 Nisan 2020 tarihinde Makyol İnşaat’ın aldığı öğrenildi. DHMİ, bu kapsamda pist bakımı ve aydınlatma işleri için Makyol İnşaat’la 58 milyon 58 bin 661 TL’lik sözleşme imzaladı. Son 10 yılda 24 kez vergiden muaf tutulan Makyol, son beş yılda da Cengiz, Limak, Kolin ve Kalyon’la birlikte kamu ihalelerinin yüzde 24’ünü alan şirketlerden biri oldu.

YANDAŞ FİRMAYA VERİLDİ

Olayın ardından CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya dikkat çeken bir açıklama yaptı. Havalimanının pist bakım işinin geçen yıl ihalesiz bir şekilde yandaş bir firmaya verildiğini hatırlatan Ahmet Kaya, “Dün yapılan pist bugün çöküyorsa, çöken sadece pist değil, AKP’nin yandaşı kayıran zihniyetidir, adaletsiz ihale sistemidir, kısacası AKP zihniyetidir” dedi.

Trabzon Havalimanı pistinin geçen yıl Nisan ayında bakım ve onarımdan geçirildiğini belirten Kaya, “Havalimanındaki pistlerde çalışma yapıldığını görünce araştırdık ve bu iş için herhangi bir ihale yapılmadığını fark ettik. 2 defa gittik yerinde incelemeler yaptık. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin pistteki asfaltı söktüğünü gördük. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olmak üzere ilgili yetkililere pist bakım işi için ihale yapılıp yapılmadığını, bu işin kimler tarafından ne kadar bedelle yapıldığını, bu işi yapan firmanın liyakate sahip olup olmadığını sorduk. Biz bu soruları kamuoyu adına sorarken böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı ön görerek konunun üzerine gitmiştik, uyarmıştık. İşin ihalesiz bir şekilde bir yandaşa verildiğini ve ihalenin daha sonra el altından yapıldığını ifade etmiştik. Maalesef 1 yıl önce yapılan pist bugün çöktü. Daha dün yapılan pist çöküyorsa bu işin sorumluluğunu taşıyanların çıkıp bunun hesabını vermesi lazım” dedi.

SORULARIN CEVABI OLDU

Geçtiğimiz yıl Trabzon Havalimanındaki bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili verdiği soru önergesini hatırlatan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “İhaleye çıkılıp çıkılmadığı bile bilinmeyen, hangi firmanın, hangi kriterler çerçevesinde çalışma yaptığı belli olmayan, 5 yılda defalarca bakım ve onarıma giren, sorunları asla kalıcı olarak giderilmeyen Trabzon Havalimanı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na 6 soru yöneltmiştik. Bakımdan 1 yıl sonra pistte yaşanan çatlak sorularımızın cevabı oldu.” ifadelerini kullandı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Çok şükür bir kaza yaşanmadan pistteki çökmeler fark edildi. Fakat aynı zamanda uçuşların durması nedeniyle de binlerce insanımız mağdur edildi, çok büyük kamu zararı oluştu. Daha önce de pist aydınlatmasında sorun çıkmış uçuşlar durdurulmuştu. Trabzon Havalimanı’nda her yıl benzer sorunlar yaşanıyor. Turizmcilerimiz, turistlerimiz ve vatandaşlarımız mağdur ediliyor. Bu durum Trabzon adına maalesef utanç verici. Bunun sorumluları kim? Çıkıp hesap versinler.

AKP’nin yandaşları zengin etme sevdası, artık ülkemiz ve vatandaşlarımız için bir güvenlik sorunu oluşturur hale geldi. Allah korusun, burada yaşanacak bir uçak kazasında insanlarımız yaşamını yitirebilirdi. Dün yapılan pist bugün çöküyorsa, bunu sorgulamak lazım. Ülkenin kaynaklarını heba ediyorlar.”

T24