6 milyon kişinin 30 milyar liralık borç silinecek! Detaylar belli oldu

Dar gelirli vatandaşlara yönelik icra düzenlemesinde detaylar belli olmaya başladı. Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi dosyalar düzenleme kapsamında olacak.

Ekonomi yönetiminin uzun süredir üstünde çalıştığı dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi.

Dar gelirli 6 milyona yakın vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçlarının tasfiye edileceği önceki gün açıklanmıştı.

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşlara destek sağlanacak borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirmişti.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.