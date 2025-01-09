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72 haftadır düşüyor: Bakan Şimşek, KKM'de son durumu açıkladı

72 haftadır düşüyor: Bakan Şimşek, KKM'de son durumu açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM stokunun 3,4 trilyon liradan, 1,1 trilyon TL'ye düştüğünü açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor. KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL'den 1,1 trilyon TL'ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM stokunun 3,4 trilyon liradan, 1,1 trilyon TL'ye düştüğünü açıkladı.

 

DHA

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı kkm Kur korumalı mevduat
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