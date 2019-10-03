750 milyon dolar harcanan Ankapark battı !

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, yılda 10 milyon turistin ziyaret edeceğini vadedip, milyarlarca lira harcayıp yaptırdığı Ankapark, açılışından 6 ay sonra battı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, bilet ücretleri düşürülmesine rağmen kimsenin gitmediği Ankapark'ı, yıllık 26 milyon 400 bin liraya 29 yıllığına kiralayan şirket, işçilerine bile maaş ödeyemez oldu. Mallarına da haciz geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ‘'Ankapark 750 milyon dolara mal oldu ve orası battı. Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılar” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan da, “Batacağı belliydi, AOÇ arazisini de katlettiler. Bu israfın sorumlusu Gökçek'tir, yargılanmalı ve zarar da Gökçek'ten tazmin edilmelidir” açıklamasını yaptı.

‘LAFI YEDİRECEĞİM'

Gökçek ise Yavaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medyadan, “Yavaş dün akşam Ankapark'ın 700-750 milyon dolara mal oldu dedi. Bu lâfı size yedireceğim. Mavi Masa'ya müracaat edip resmen faturaları istedim” ifadelerini kullandı.