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750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber

750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber
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AK Parti iktidarının TBMM'ye sunduktan sonra geri çektiği ve gelen tepkiler nedeniyle tamamen tekliften çıkarttığı e 100 bin TL limitli kredi kartlarından 750 TL pay ödemesi nedeniyle bankalara başvurarak kredi kartı limitlerini 100 bin TL'nin altına düşürenler ekötü haber geldi.

AK Parti iktidarının Savunma Sanayi Fonu için TBMM'ye sunduğu ve içerisinde 100 bin TL limitli kredi kartlarından 750 TL pay alınmasını da içeren yasa teklifi büyük tepkilere yol açmıştı.

AK Parti tepkiler sonrasında önce teklifi TBMM'den geri çekti ardından da teklifin içerisinden 100 bin TL limitli kredi kartlarından 750 TL pay alınır maddesini tamamen çıkarttı.

Ancak sadece birkaç günde yaşanan bu olay sırasında pek çok kredi kartı sahibi bankalara başvurarak kredi kartı limitlerini 750 TL ödememek için geri çekti.

Kredi kartı limitlerini düşürenlere kötü haberi ise Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram verdi.

Bayram Milliyet'e yaptığı açıklamada kredi kartı limitini düşüren kart sahiplerinin bir süre kart limitlerini yeniden arttıramacağını söyledi..

İşte Bayram'ın o açıklamaları:

 “Uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte kredi kartı limitlerinin gözden geçirileceğini zaten önceki yorumlarımızda bahsediyorduk. Savunma sanayii fonuyla birlikte bazı vatandaşlarımız limitlerini 100.000 TL’nin altına düşürerek 750 TL ödememek için işlem yaptılar. Eski limitler üzerinden düzenleme bir yana limitlerini revize etmek isteyenler için bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bankalar gelir beyanıyla birlikte kredi kartı limitlerini tekrar revize ediyorlar. Maalesef birçok kişi tekrar limitlerini artırmak istediğinde şu anda artıramayacaklar.

Gelirin tam ve doğru bir şekilde bankaya sunulması gerektiğinin altını çizen Bayram, "Kolay bir şekilde mobil bankacılıktan limit artırma ve azaltma işlemi yapılabiliyorken, şu anda savunma sanayiine katkı payı vermemek için limitlerini düşüren kişilerin tekrar yükseltebilmek adına gelirlerini tam ve doğru bir şekilde bankalara sunmaları, sunulan bu veriler üzerinden bankaların bir limit tahsis etmesi gerekiyor. Bu sebeple fiziken bankaya gidip işlemleri hızlandırmaları vatandaşların lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisine katkı olması için yeni bir fon bulunabileceğini söyleyen Bayram, "Kredi kartı limiti veya başka harcama kalemleri üzerinden savunma sanayiine katkı olması için yeni bir fon bulunacağını düşünüyorum. Zaten şu anda tapu işlemleri ve lüks tüketim üzerinden böyle bir kaynak oluşturulacak, önümüzdeki günlerde vatandaşa ek yük getirmeden halihazırda alınan bazı fonlar iptal edilerek savunma sanayiine dönüştürülmesi vatandaş nezdinde de daha gönüllü uyumu sağlayacaktır" dedi.

Milli dayanışmaya vurgu yapan Bayram, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bununla birlikte görülecek ki önümüzdeki dönemlerde vatandaşın savunma sanayiine yapmış olduğu katkı vatanımızı korumak adına çok önemli bir hamle olacaktır. Bunu milli dayanışma içerisinde yaparsak ve vatandaşın yorulmayacağı bir şekilde yaparsak tüm ülkemize hizmet etmiş olacağız.”

Milliyet Gazetesi

Etiketler kredi kartı limiti kredi kartı kredi kartı limit değişikliği ramazan bayram ek vergi
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