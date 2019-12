78 Türk daha Malta vatandaşlığı aldı

Malta Cumhuriyeti, Resmi Gazetesi'nin 27 Aralık 2019 tarihli sayısında geçtiğimiz yıl Malta vatandaşlığına geçen isimlerin listesini yayınladı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, geçtiğimiz yıl Sabancı ailesinden Suzan Sabancı Dinçer, Ceyda Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen, Haluk Akay Sabancı gibi isimlerin yer almasıyla gündeme gelen Malta vatandaşlığına 2018 yılında Türkiye'den 78 isim geçti.

Sabancı Ailesi üyeleri Malta vatandaşlığına geçtiEsas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı listede en dikkat çeken isim olurken, Global Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bensel, Tekfen Holding kurucu ortaklarından merhum Feyyaz Berker'in kızı Meltem Berker de Malta vatandaşı olmaya hak kazanan isimler arasında yer aldı. Bu yıl da Karamancı ailesinden isimlerin yer aldığı listede turizm ve tekstil alanında faaliyet gösteren iş insanları da bulunuyor.

İŞTE O İSİMLER

Malta’da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programla ve doğrudan Malta vatandaşlığına başvuran Türk isimler şöyle:



Asya Duru Akın, Alişan Sağlam, Ali Alphan Pekgöz, Ayca Eren Kumcuoğlu, Aydın Çamlıbel, Aynur Kutal, Ayse Pınar Topçuoğlu, Ayşegül Bensel, Ayşegül Çamlıbel, Barış Şaka, Başak Karslıgil, Belgin Şerbetçi, Bulut Zencir, Burak Çelebi, Burak Tombul, Can Gündoğdu, Canan Gündoğdu, Cansu Açık, Ceyhun Zincirkıran, Deniz Yıldız, Deniz Divrik, Dina Topbaş Mütevelli, Duygu Akın, Ebru Büyükbayrak, Ece Çamlıbel, Ece Kilit, Ece Nur Kumcuoğlu, Ela Begüm Kumcuoğlu, Emine Kamışlı, Erem Demircan, Eren Ege, Ertuğ Kumcuoğlu, Esra Aybike Kumcuoğlu, Gül Demiray, Gülbahar Özgür, Gülden Saka, Gürsel Tombul, Haldun Kilit, Hale Seval, Hasan Tonbul, İbrahim Ulaş Şahin, İclal Divrik, İrfan Emre Eren, İsmail Kahraman, Kerim Hakan Bensel, Can Kurtçu, Kuzey Tonbul, Mahir Şahin, Mehmet Gündoğdu, Melis Pekgöz, Meltem Berker, Mert Zorlular, Murat Karamancı, Naci Topçuoğlu, Nadire Sibel Pekgöz, Necati Sedat Zincirkiran, Necdet Hakan Karslıgil, Necla Topçuoğlu, Neşe Koçkar, Numan Cavit Yücel, Onun Pekgöz, Orçun Ağladıoğlu, Pınar Demircan, Sadi Emre Büyükbayrak, Salih Usta, Seda Erin Eren, Şehnaz Karamancı, Selda Özkök, Selin Açık, Selin Demircan, Seren Özgür, Simge Tonbul, Şirin Şahin, Talita Özkök, Ümit Ertuğ Kumcuoğlu, Yener Nerke Yeni, Zeynep Şahin, Zöhre Şahin.

MALTA VATANDAŞLIĞI NASIL ALINIYOR?

Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu'na geri almamak koşuluyla 650 bin Euro tutarında katkı yapılması şartı ile yatırımcılar 12 ay bitiminde Malta Vatandaşlığı ve Avrupa Birliği pasaportuna sahip olabiliyor.

Finansal olarak başvuru sahibine bağlı olmak kaydıyla diğer aile üyeleri için 25 bin Euro (Eş ve 18 yaşından küçük çocuklar) – 50 bin Euro (18 -26 yaş arasında evlenmemiş çocuklar ve 55 yaş üzerinde ebeveynler) arasında katkı bedeli ödüyor. Program kapsamında katkı bedelinin yanı sıra en az 350 bin Euro değerindeki bir taşınmaz mülk sahibi ya da yıllık kira değeri en az 16 bin Euro olan bir dairede oturabilecek durumda olma koşulunun sağlanması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendi adına açılan Malta'da bir banka hesabı üzerinden 5 yıl vadeli 150 bin Euro tutarında Malta devlet tahvili alma şartı bulunuyor.