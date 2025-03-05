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81 yıl önce çiftçiye destek olmak için kurulan fabrika tarih oluyor

81 yıl önce çiftçiye destek olmak için kurulan fabrika tarih oluyor
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Elazığ'da 1944 yılında kurulan ve bundan 21 sene önce AK Parti iktidarı tarafından özelleştirilen fabrikanın yıl sonunda kapanacağı öğrenildi...

Elazığ’da, üzüm üretimini geliştirmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla devletin 1944’te kurduğu, 2004’te ise AK Parti tarafından özelleştirilen şarap fabrikasının yıl sonuna kadar kapanacağı öğrenildi.

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre depremde binalarının hasar gördüğü gerekçesiyle üretime son verip kapanacağı haberleriyle gündeme gelen fabrikada binaların onarımıyla ilgili bir çalışma da yapılmadı. Fabrikanın kapatılmak istenmesine üreticiler, siyasiler ve oda başkanları tepki göstermişti. Cumhuriyet kazanımı olan 80 yıllık fabrikanın kapanmasına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tepki göstererek, “Yanlış yapılan özelleştirmelerin yeni bir örneğiyle daha karşı karşıyayız” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, fabrikanın kapatılıp taşınmaması talebiyle 2024 Ağustos ayında Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’yla görüşmüştü. Yapılan toplantıda depremlerde hasar gören fabrikaya ait binaların onarılması kararı alındığı ifade edilmişti. 

Sözcü

Etiketler elazığ üzüm fabrikası elazığ şarap fabrikası fabrika
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