9.1 milyon liralık rekabet cezası

Rekabet Kurulu, Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ’ye rekabet kurallarını ihlalden dolayı 9.1 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Soruşturma süreci devam ederken Viking Kağıt ve Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından uzlaşma metni sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rekabet Kurulu’nun bu talebi kabul ettiği ve söz konusu soruşturmanın uzlaşmayla sonlandırıldığı bildirildi. Rekabet Kurulu açıklamasında, şirketin söz konusu iddia kapsamında kanun ihlalini kabul ettiğine dikkat çekildi.