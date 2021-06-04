A101 aktüel ürünler: İşte 5 Haziran A101 aktüel ürünleri
Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101, aktüel kataloğu yayımlandı. İşte 5 Haziran A101 aktüel ürünler listesi...
A101 kaça kadar açık? A101 insan kaynakları! 5 Haziran tarihine kadar geçerli A101 aldın aldın ürünler neler? A 101 Cumartesi kaçta açılıyor? A101 hafta sonu saat kaçta kapanıyor? A 101 aktüel ürünler! 5 Haziran A101 aldın aldın! A101 indirimli ürünler!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER
Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 23,95 TL
Şahin Evlik Dana Sucuk 400 gr 36,95 TL
Birşah Yoğurt 3 Kg 14,75 TL
Torku/ Sütaş Ayran 2,5 Litre 9,45 TL
Çokça Çiğ Köfte 1000 gr 8,75 TL
Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2x102 gr 5,95 TL
Eti Burçak Kurabi Çikolatalı Kurabiye 198 gr 5,95 TL
Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 130 gr 4,75 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 9,95 TL
Bioblas Şampuan 360 ml 14,90 TL
Tat Sos Paketi 3'lü 14,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Nescafe Blend 80 gr 8,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
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